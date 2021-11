Kolmapäeva hommikul võis Viljandi raekoja ees märgata möödunud aastatest tuttavaid jõuluehteid. Linnakunstnik Kristi Kangilaski sõnul on algust juba ammu tehtud. "Tallinna tänava vapid on üleval. Täna saavad üles vihmavarjud ja tuled raekoja kuusele ning kesklinnas on asi juba väga hästi," rääkis ta. "Esimesel advendil süttib kõige tähtsam puu Vabaduse platsil ja siis peaks linn olema jõuluvalguses."