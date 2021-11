Elektri hinna tõus teeb kultuuriasutustele tuska

«Eelmise kuu arvet ei ole veel laekunud, aga eks ma siin ärevusega seda oota,» ütles Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak. «Kui võrdlen eelmise aasta sama perioodi, siis kasv on suur olnud ja see paneb ikka väga muretsema.»

Viljandi muuseum on elektriküttel. Direktori sõnul on paljudes ruumides temperatuur viidud võimalikult madalale. Muuseum on eelarveline asutus, mille omatulu on viimasel paaril aastal kahanenud. Igaks juhuks on ühendust võetud juba kultuuriministeeriumiga.