Registrikeskuse järjekord jätab autoostjad pikalt jalameesteks

Viljandi automüüjate sõnul on hulk aegu kinni pandud igaks juhuks ja kui välismaalt auto õigel ajal kohale ei jõua ja seda aega ei tühistata, tekivadki kunstlikult pikad järjekorrad. Muret teeb ka see, et kui klient tuleb autoaeda ostma kasutatud sõidukit, soovib ta kohe selle arvele võtta, ent kui seda pole teha võimalik, võib ka huvi auto vastu lahtuda.

Eraklientidele, kes on ise oma auto välismaalt Eestisse toonud ja peavad arvelevõtmist ootama, tekitab olukord samuti probleemi, sest kui sõiduk on pikalt registrisse kandmata, siis sellega enam sõita ei tohi. Transpordiameti kodulehel on kirjas, et liikluses kasutatav sõiduk tuleb registreerida viie tööpäeva jooksul pärast selle Eestis kasutusele võtmist.