Väärikate ülikool katkestab auditoorsed loengud

Selle asemel saab vaadata videoloenguid, mis on kõikidele ligipääsetavad. Loengud lisatakse videoloengute lehele .

Järgmine reaalajas veebiloeng on 12. novembril kella 15.15–16.30. Teemal "Elu stressita või stressiga ning kuidas see on seotud vaimse tervisega" kõneleb Tallinna ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.