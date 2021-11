Kandidaatide esitamiseks on inimestel aega jõulukuu keskpaigani. FOTO: Elmo Riig

Viljandi valla kodulehel on postitus ülekutsega välja pakkuda vallakodanikke ja ettevõtteid, kes on silma paistnud ja oma tegevusega panustanud kohaliku elu edendamisse. Vallavalitsus soovib tunnustada üksikisikuid, asutusi ja organisatsioone, kes on oma tegevusega andnud tuntava panuse valla inimeste elukvaliteedi paremaks muutmisesse, ettevõtluse edendamisse ning valla maine parandamisse.