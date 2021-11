Pilistvere hooldekodu läbis aasta tagasi suure remondi. Ehkki seal tõsteti äsja patsiendi kuutasu 700 eurolt 800-le, on see üks maakonna soodsamaid hooldekodusid. Pildil on juhataja Elle Leis. FOTO: Elmo Riig

Et üldine hinnatõus on olnud suur ning koroonatingimustes on hädavajalik tõsta töötajate palku, on hooldekodud sunnitud kohatasu kergitama. Juba varem on paljudes hooldekodudes olnud mure, et omastele kipub kõrge kohatasu maksmine üle jõu käima, abi loodetakse nüüd leida riigilt.