Viljandi haigla paneb tööle meestebussi

Meestebuss on juba viies bussis töötav mobiilne kabinet, mille Viljandi haigla on käivitanud. Androloogiakabinetis võtab vastu uroloog Teesi Sepp. Uroloogia on kirurgiline eriala, kus arstid tegelevad meeste kuse- ja suguteede haigustega. "Meestekuu ehk movembri ajal kutsume mehi endale tähelepanu pöörama ja oma tervist kontrollima. Käsitleme onkoloogilisi probleeme nagu kuseteede kasvajad ja ka healoomulisi probleeme nagu neeru- ja kuseteede kivid, põietalitlushäired ja põletikud," rääkis Sepp. Uroloogid käsitlevad meestele eriomaseid muresid nagu eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, sugutrakti ägedad ja kroonilised põletikud ning kõik peenise- ja munandikoti-haigused.