Mihkel Kleis, kes on tuntud nii visuaal- kui helikunstnikuna, on olnud viimasel ajal keskendunud põhiliselt muusikale. Nüüd Viljandis Rüki galeriis vaadata oleva näituse «Tähendusväline vaade» tutvustuses on mainitud, et väljapandud teosed on kunstnikul valminud pärast kaheksa aasta pikkust maalimispausi. Eksponeeritud maalid on sündinud kahe viimase aasta jooksul, suurem osa tänavu.