Nii seostuvad 1950-ndatega sageli ameerikalikud diner-stiilis söögikohad ja jäätisekokteilid, kuid unustatakse ilmasõja kurnavad mõjutused ja külm sõda. 1920-ndaid meenutatakse kui džässi kuld­ajastut, mis pungil glamuuri, tantsu, suitsetamist ja meeleolukat seltskonnaelu. Ugala teatris Kaili Viidase käe all valminud uuslavastus «Sume on öö» annab aga tunnistust sellest, et säravate kleitide ja hoogsa tšarlstoni taga peituvad purunenud unistused ja südamevalu.