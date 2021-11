Pansionaat ei saanud seaduses seisva palganõude tõttu tööle võtta appikutsutud ukrainlasi

Tellijale

Lõhavere ravi- ja hooldekeskuse juhatuse liige Marika Tirmaste rääkis, et seal praegu kedagi korraks appi pole vaja, kuid juurde oleks tarvis põhikohaga hooldajaid. Seda, et olukorraga saadakse hakkama, öeldi ka Abja haiglast ning Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar märkis, et vabatahtlike saamiseks üleskutset plaanis teha ei ole. Ta lisas veel, et parameedikuid pakub appi kaitsevägi ja arstitudengeid Tartu ülikool, kuid nende vajaduse üle otsustatakse tuleval nädalal.

Pariisi erihooldekodu juhataja Mare Pariis rääkis, et kuigi majas on viirus sees juba oktoobrist, on hakkama saadud. «Naised panevad kahel rindel ning vabatahtlikke ja lisatööjõudu kuskilt võtta ei ole, sest keegi ei taha ju haiguskoldesse tulla,» lausus ta.