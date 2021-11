Minu giid magusamaailmas on Kristel Sass, naine, kes oma ettevõttega Sweet Design on viinud maitseelamusi nii laste sünnipäevadele kui uhketele pulmatseremooniatele. Mulle kui algajale on ta otsustanud selgeks õpetada tassikookide tegemise. Põhimõtteliselt on need nagu muffinid, ainult et palju uhkemad.