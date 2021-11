"Kringlid jõuavad asutustesse, päevakeskustesse, valla teeninduskeskustesse, koolidesse ja lasteaedadesse, et võimalikult paljud valla inimesed sünnipäevast osa saaksid," rääkis Viljandi vallavanem Alar Karu.

Enam kui sada kringlit jagatakse reedel vallas laiali kolmandat korda. "See ei ole väga vana traditsioon," ütles Karu. "Aga tundub, et selline valla sünnipäeva tähistamise vorm sobib rahvale."

Vallavanem meenutas, et veel 2018. aastal püüti valla sünnipäeva tähistada peoga, aga sellele jõudsid väga vähesed inimesed. Nii otsustatigi hoopis kringlite kasuks.

"See on oluline, et vähemalt kord aastas tunneksid vallaelanikud ühtsustunnet, ning oleme saanud sellele tegevusele palju positiivset tagasisidet."