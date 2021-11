Samal ajal kui lahkuv linnavalitsus otsustas jätta Reinu tee kesklinna ja Männimäe vahelise osa kahesuunaliseks, määras ta kindlaks ka selle, et järgmisel aastal tuleks alustada tänava uueks ehitamise projekteerimist. Uue aasta eelarveprojekti on selleks tööks summa ka määratud, kuid kas see mõte sinna jääb või kui suureks summa kujuneb, selgub siis, kui uus linnavõim on paigas ja tööle asunud.