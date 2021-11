Lahkus kunstnik Hanno Härm

Viljandi kunstnike järelehüüdes nenditakse, et Hanno lahkumisega on lõplikult katkenud ligi pool sajandit Viljandis tegutsenud tunnustatud kunstnikepere Härma loometee – viimane kunstipärl lõpuni lükitud pärlikees.

"Heas unenäos on vaikelu, ilus looduslik hetk, ilus taevas, kõik on ilus, välja arvatud see, mis on inimkätega loodud – tehnika," kirjeldas kunstnik ise oma maagilisse realismi kalduvat maalimaailma. Meie seast on lahkunud vaikuse ja tasakaalu maalija, lahkunud ilusate unenägude maailma.