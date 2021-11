Ettevõtte tegevjuht Vahur Roosaar ütles, et muudatusi on tehtud mõnes valdkonnas vähem, teises rohkem, aga organisatsiooni on muditud natuke iga nurga alt. Mitte küll seetõttu, et omal ajal oleks valesti või kehvasti toimitud, vaid ikka selleks, et elu on muutunud ning sellega koos ka ülesanded, võimalused ning samuti Eesti ja Viljandi roll suures pildis. «Peame leidma need võimalused ja teed, et olla elujõuline ja sellega olemegi palju tegelenud. Suured ja põhimõttelised asjad on õnnestunud ära teha, aga kindlasti ei ole me omadega veel sealmaal, mil võime hakata elu nautima,» lausus ta.