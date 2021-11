Viljandi linnavalitsuse haldusameti haljastus- ja heakorraspetsialist Age Alas ütles, et sel korral pakuti linnale vaid kaht jõulupuud ning mõni võimalik kandidaati oli talle endale silma jäänud.

«Üks pakutud puu on Kolga-Jaanis, kuid see oli jõulukuuseks liiga kõver. Saarepeedil märkasin ise üht kuuske, väga ilusat, aga paraku ei soovinud omanik sellest loobuda,» kõneles ta. «Viljandi lähedal jäi silma teine väga kaunis puu, kuid see oli üsna madalalt kaheks harunenud ning oleks ilmselt transpordi käigus murdunud. Üks eelmiste aastate kandidaat Karksi-Nuias oli vahepeal aga ära kuivanud.»