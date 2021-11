DEMOKRAATIA pidupäev – valimised – on möödas ja saabunud on argipäev. Olen alati öelnud, et just argipäevad on olulised. Aastas korra või kaks oskab igaüks päeva eriliseks muuta, kuid katsu igat päeva nagu esimest või viimast alustada ja oluliseks pidada. Küllap olulisem veel kui valimis­tulemus on oskus inimeste usaldust hoida ja nelja aasta jooksul õigustada.