Terviseameti hädaolukorra staabi juhi Ragnar Vaiknemetsa sõnul on nakkuse tõrjumiseks kasutatava kaitsemaski kandmine välistatud väga väikesel hulgal inimestest. Maski ei pea kandma haiged, kellel langeb tavaõhku hingates vere hapnikutase alla normaalse taseme, näiteks rasked kopsu- ja südamehaigusega patsiendid, kes vajavad kodust hapnikravi. Maskikandmise kohustus ei kehti meditsiinilistel põhjustel veel neile, kes ei saa ise maski eemaldada, näiteks halvatud, voodihaiged ja sügava psüühikahäirega inimesed. Terviseameti kommunikatsiooninõunik Merilin Vernik lisas, et nende hulk elanikkonnas on väga väike, kuid täpset arvu terviseametil ei ole. Vähe on ka neid inimesi, kellel on vastunäidustus vaktsineerimiseks. Kokku on neid Eestis 175.