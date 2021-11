Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula avaldas suurt kahetsust, et Mati Adamson sel kombel taanduda otsustas. «Kahjuks oli poliitiline õhkkond ka valimiste järel väga pingestatud ning ta närv ei pidanud vastu. Loodan väga, et Mati leiab siiski tee selle ameti juurde tagasi,» rääkis Rahula. «Äkki suudetakse omavahel siiski asjad sirgeks rääkida, sest inimest, kes seda tööd temavääriliselt vedada suudaks, on väga raske leida.»