Kahe bussiliini sõiduplaan muutub

Maakonnaliinil nr 25A hakkab buss Voorust kella 17.40 asemel väljuma 3 minutit hiljem, kell 17.43 ja muutub peatuste läbimise aeg Mustla peatuseni. Sõiduplaanil on muudetud järgmiste bussipeatuste nimed: Viiratsi peatuse uus nimi on Viiratsi Tee, Vallamaja peatuse (Mustlas) uus nimi on Vabriku, Rahvamaja peatuse uus nimi on Vanakoha ja Piiri peatuse uus nimi on Ruule.