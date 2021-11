Muinsushuvilised kutsuvad hingedepäeval kalmistule

Ettevõtmise korraldaja, Viljandi muuseumi direktor ja Viljandimaa muinsuskaitse ühenduse esimees Jaak Pihlak on aasta eest Sakalale öelnud, et Viljandisse on maetud 98 vabadussõdalast, aga paljude hauad pole säilinud: mõnele on peale maetud, mõni on jäänud hooletusse. Praegu on teada ligi 60 hauda, mis on Viljandi kalmistutel säilinud.