Kohtume politseinikega, kellel on kavas käia läbi hulk toidukohti ja vaadata, kas neis tehakse nõuetekohaselt koroonatõendi kontrolli, reede lõuna ajal kesklinnas «Bermuda kolmnurgas» ehk Sakala toimetuse juures, mille läheduses on suur hulk toidukohti. Kohale on tulnud kümmekond mundris politseinikku, nende seas ka Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill. Oleme temaga varem kokku leppinud, et käime politseinikega kaasas ja vaatame, kuidas nad tegutsevad.