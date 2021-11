Saksamaa rattatootja Canyon elektrirattaid laenutava ettevõtte enamik rattaretki kulgeb Viljandimaal, sest seda kanti tunnevad asja eestvedajad kõige rohkem ja tahavad ka teistele tutvustada.

Osalejate soovil teeb giid seiklusretke käigus GoPro kaameraga videoklippe, mis hiljem mälestuseks kokku monteeritakse.

Elamussõidud, mida pakub Vinge Vänt, on aktiivne ja teistmoodi ajaveetmine vabas õhus. FOTO: Kaspar Laanisto

Kõik on võimalik

Elustiilitreener Kai Oja, kes paar aastat tagasi asutas osaühingu Oja Consulting, tutvustab end lausega: «Ütle mulle, mida Sa tahad, ja ma näitan Sulle, kuidas seda saavutada.»

Kai Oja on Bob Proctori õpetuste Eestisse tooja, treener, ema ja ettevõtja. Tema teenus on mõeldud inimeste aitamiseks, et nad jõuaksid oma eesmärkide täitmiseni ja siis veel natuke kaugemalegi. Läbi õpetuste on elustiilitreener loonud oma elus tasakaalu vaimse ja materiaalse maailma vahel. Oma karjääri jooksul on ta aidanud rohkem kui tuhandet inimest, korraldanud sadu koolitusi ja täitnud kümneid endale seatud eesmärke.

Elustiilikoolitaja Kai Oja aitab oma klientidel nende seatud sihte täita ja natukene enamgi. FOTO: Elmo Riig

Joogid purki

Osaühing Cannery on üks neist, kes on purgis käsitööõllede võidukäigu taga. Eesti käsitööjoogiriiulitel on 75 protsenti julgelt tema villitud. Kuigi esiti kaheldi teenuse vajaduses, nägi Mulgimaa mees Hans Vaiksaar asjal tulevikku ega jätnud jonni. Masinad ehitati ise ja esimesed katsetused tehti ta venna Lauri Mulgi Pruulikoja käsitööõlledega. Praeguseks on suundumus sinnapoole, et käsitööõllede tootjad panevad järjest oma jooke purki.

Cannery pakub väiketootjatele purki villimise mobiilset teenust, Eesti kõrval ka välisturul.

Mulgimaal tegutsev osaühing Cannery on üks käsitööõllede purki villimise eestvedajaid. Seda mobiilset teenust pakub ta nii Eestis kui välismaal. FOTO: Elmo Riig

Sojavahast küünlad

Vaage Küünal sai alguse koduköögis eelmisel aastal ja sündis pikalt peas olnud mõttest. Ettevõte on toonud kaubavalikusse sojavahast küünlad, mis on minimalistliku disainiga, elegantsed ja tulvil meelierutavaid lõhnu. Sojavaha on keskkonnasõbralik, seda saadakse taastuvast loodusvarast ja see põleb 90 protsenti puhtamalt kui parafiin. Sojavahast küünaldel on 30–50 protsenti pikem põlemisaeg ja madalam põlemistemperatuur, mistõttu on nad ohutumad ega erita põledes mürgiseid aineid.

Allergikutele mõeldes on tootevalikus ka lõhnata variandid.

Sojavahast Vaage küünlad said alguse koduköögist ning loovad valguse ja aroomiga mõnusat atmosfääri. FOTO: Marko Saarm

Hõimlase tulek

Mulgi Pruulikoda on väike talupruulikoda Karksi kihelkonnas, ajaloolise Mulgimaa südames. Oma õlledele on seal algusest saati pandud isikupäraseid nimesid. Nii esitleti läinud suvel soome-ugri kultuuripealinna aasta puhul tehtud kuusevõrsemaitselist õlut Hõimlane. Hõimlasega oli pruulijatel soov teha midagi ürgset ja metsikut. Sellest sündis ale, millele kuusevõrsed annavad hapukat mekki.

Mulgi Pruulikoja missioon on Karksi kandi õllepruulimise traditsiooni taaselustamine ja moodsal viisil edasikandmine. Pruulikoda rajati 2015. aastal selle peremehe, mitmendat põlve mulgi esiisade tallu.