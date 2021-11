Skulptuuriga ei ole mõtet kohut käia ehk Ausammas kobarkäkile

KÕIKE – poliitikat, juriidikat, inimeste väljaütlemisi, omavahelisi suhteid jne – arvesse võttes on Jaak Joala kuju tulevikule üks lahendus. Uus linnavalitsus annab Viljandi Linnahooldusele ülesande see Posti tänavalt ära viia ja kuhugi garaaži või lattu peita. Kõik. Võib-olla tuuakse see aastate pärast sealt veel päevavalgele, aga praegu teist lahendust ei ole. 50 000 eurot mittetulundusühingu käest ei saa, kohtusse minna võib, aga suurt mõtet ei paista sellel olevat ning kuju maha müüa ei tohi. Kogu probleemide rägastik on tekkinud eetilistel, mitte juriidilistel põhjustel,