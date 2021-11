Mittetulundusühingu kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa ütles, et musta kassi kuu tõi varjupaikadesse hulga huvilisi. "Väga hea meel on tõdeda, et tänu sellele kampaaniale tõuseb kodu leidnud loomade arv igal aastal oktoobris hüppeliselt. Kui tavapärastel kuudel läheb koju umbes 100 looma, siis oktoobris läks lausa 170," rääkis ta. "Novembris saame hakata tähistama seeniorkoerte kuud. Seda kampaaniat korraldame kolmandat aastat. Et vanemad koerad ootavad tihti varjupaigas oma inimest ebaõiglaselt kaua, tahame julgustada kõiki andma uut võimalust väärikas eas koertele."