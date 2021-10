Öösel vastu pühapäeva levis ühismeedias teade, et Viljandist on varastatud erilise välimusega sõiduk. Auto kere oli värvitud mustavalgelaiguliseks nagu lehmal.

Politsei- ja piirivalveameti valvepressiesindaja Fred Püss andis teada, et laupäeval veidi enne südaööd sai häirekeskus teate, et Viljandist Vaksali tänavalt on varastatud sõiduauto Volkswagen Golf.