Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Viljandimaal 2270, millega on taas tõustud maakondade lõikes kolmandale kohale.

Selle nädala keskpaigas sündis maakonnas ka senine koroonaga nakatumise rekord, kuid positiivse diagnoosi sai 125 inimest. Kokku on nädala jooksul Viljandimaal positiivse koroonaproovi vastuse saanud 590 inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on kõige suurem Põlvamaal, kus tulemus on 2633. Teisel kohal on Pärnumaa.