Niipea, kui esimene sušikoht Viljandisse tekkis, näitas see, et siit kandi rahvas seda riisirooga armastab. Huvi uue kaasamüügiga tegeleva sušikoha vastu on selle ühe omaniku Karol Sepa sõnul kena ja eriti tahetud on toit nädalavahetustel. FOTO: Elmo Riig