Viljandimaa inimestele on tõmbekeskus kindlasti Viljandi linn, selles pole kahtlust, kuid nüüd selgub, et tähelepanuväärselt suurt hulka inimesi paneb iga päev liikvele hoopis Tartu linn. Viljandi pärimusmuusika festival on endiselt aeg, mil Viljandimaale kõige rohkem inimesi kokku tuleb, kuid üks suur püha on sellele kandadele astumas. Tänavate remont on vähendanud Viljandi kesklinna kaubanduskeskuste ümber toimuvat enam kui tuhande inimese võrra päevas. Ja kui võrrelda praegust möödunud aastaga, siis torkab selgelt silma, et maapiirkondades on liikumine aktiivsemaks muutunud.