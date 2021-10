Lõik Kärstna mõisa pargi kiviaeda sai viimase lihvi

Viljandi valla abivallavanem Rein Anton sõnas, et idee kiviaeda korrastada tuli kaasava eelarve ideevõistluse kaudu ja selle ettepaneku tegi Kärstna mõisa perenaine Urve Kass. «Ta ei võitnud ja toetust ei saanud, aga vallavalitsus hindas, et see on väga hea mõte,» lausus Anton. Seejärel pandi kiviaia korrastamine valla eelarvesse.

Urve Kass, kes on mõisas tegutseva Kärstna vabaajakeskuse juhataja, selgitas, et kunagi oli aed ümber kogu pargi. Külaselts soovis selle lõigu korda teha, sest see on tee ääres ja kõige nähtavam. Ettevõtmisse panustas tema sõnul mitu inimest, kes aitasid nii ehitusel kui ka selle ettevalmistusel, võttes maha mõned vanad puud. «Nüüd on 80 meetrit vuugitud osa ja 40 meetrit laotud müüri,» lausus Kass. «See müür teeb ajaloo möödasõitjale nähtavaks – muidu ei saagi aru, et siin taga on mõisapark ja mõisahoone.»