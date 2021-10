Suuremates põllumajanduslikes majapidamistes on Eestis kokku veidi üle 760 hektari õunte ja pirnide kasvupinnast, nendest vilja­kandvaid aedu on umbes 600 hektarit. Teiste maakondade seas paistab statistikaameti analüütiku Ege Kirsi kinnitusel selgelt silma Viljandimaa, kus Eesti õunte ja pirnide kasvupinnast on 30 protsenti, ja Tartu, kus on seda veidi üle 20 protsendi.