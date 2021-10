Eri meeltega püütud erilised hetked talletuvad aju sügavamatesse soppidesse ning ei lahku sealt ka siis, kui vana hea Alzheimer kangutama hakkab. Laias laastus võib öelda, et inimene on see, mida ta on kogenud. Seepärast pole üldse halb mõte iseenda paremaks mõistmiseks aeg-ajalt tagasi vaadata. Siin on valik mälestusi, mis minu lapsepõlvest on pinnale ulpima jäänud.