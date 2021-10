Rahvusringhäälingu uudisteportaal kirjutas kolmapäeval sellest, kuidas internetis pakutakse müüa Euroopa Liidu vaktsineerimistõendeid, mis on võltsitud. Näiteks võib leida Adolf Hitleri nimega sertifikaate, mis ka Eesti ametliku kontrollilahenduse kaudu annavad kehtiva tulemuse. Üks selline jõudis Sakalani ning kontrollrakendus näitas, et see kehtib. Rakendus ütles, et isik, kellele tõend kuulub, on Adolf Hitler, ja sünniajaks pakkus 1900. aasta 1. jaanuari. Väidetavalt on too Hitler vaktsineeritud kahe doosi Comirnaty vaktsiiniga, mida paremini tuntakse kui BioNTechi Pfizeri vaktsiini.