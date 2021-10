Kondase keskuses on kolm eriilmelist väljapanekut

Tänavu linnameistriks valitud Triin Amur on kokku toonud üle kahekümne armastatud ja eriliselt parandatud eseme koos nende kohta käivate legendidega. Karoliina Kreintaali tehtud fotode kaudu on võimalik kohtuda ka maailmaparandajate endiga. Näitusega kaasnevad vaatajale mõeldud tegevused ja töötoad ning korjatakse lugusid parandatud esemetest.

Ungari autsaiderkunsti näituse teosed pärinevad 1976. aastal Keckemétis avatud Ungari naivismimuuseumi kollektsioonist ning jõuavad Viljandisse tänu Ungari kultuuri keskusele Tallinnas. Eksponeeritud on üle kolmekümne teose 17 autorilt, millest vanim, Dezső Mokry-Mészárose akvarell "Tundmatu planeet" pärineb 1910. aastast.

"Punamütsikesed" on Kristi Kangilaski jätkunäitus Tallinnas Staapli galeriis septembris olnud näitusele "Roosa laama". Et maal "Roosa laama" ja veel mitu tööd rändasid näituselt uute omanike koju, muutusid Viljandis nii näituse pealkiri kui väljapanek.

Kristi Kangilaski on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia graafika eriala. Lisaks illustreerimis- ja kujundustööle tegutseb ta 2014. aastast Viljandi kunstikoolis õpetajana ja 2020. aastast linnakunstnikuna. Kristi Kangilaski on Eesti kujundusgraafikute liidu liige. Ta on osalenud näitustel Eestis, Itaalias, Lätis, Poolas, Saksamaal, Slovakkias, Soomes, Ungaris, Valgevenes, Venemaal ja Ühendkuningriigis.