Kõige esimese lepingupunktina on Põhja-Sakala vallas koalitsiooni loovad erakonnad öelnud, et nad soovivad optimeerida vallavalitsuse struktuuri ja hoida valla valitsemise kulud kontrolli all. Samas tuleb valla palgale kaks abivallavanemat. Üks abivallavanema koht oli seal küll varemgi, aga kui seda täitnud Jaanus Rahulast sai vallavanem, otsustas ta selle tühjaks jätta. Nüüd saavad plaani järgi abivallavanemateks Jan Kraner ja Kadri Linder.