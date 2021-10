"Korduste maagia, sügavus ja läbitunnetatus on minu jaoks selle plaadi võtmesõnad," rääkis Malva. "Siia albumile on jõudnud helid, mis mind ennast puudutavad ja rändama viivad."

Ta lisas, et nagu aeg on pärimusmuusikalt maha lihvinud kõik üleliigse, nii on ka tema oma muusikas püüdnud säilitada vaid väärtuslikumaid kõlasid ja noote, neid, mis ta enda arvates ajale vastu peavad ja kuulajaid ikka ja jälle kõnetavad.