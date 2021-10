Tänu torustiku korrastamisele tuleb kunstlumerada pikem

Kui hakati süsteemi katsetama, tuli välja, et vana toru oli katki, nagu oli arvatagi. «Maa on siin mineraale täis ja see sööb metalli ära. Panime nüüd plasttorud, mis on palju kindlamad ja peavad kauem vastu,» rääkis Arak. Selleks kuluski 12 000 eurot.