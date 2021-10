Sakala kuulutustest võis lugeda, et kaubaalusetäie ehk 960 kilogrammi puidubriketi hind oli 16. septembril 170 eurot, 21. septembril 180 ning 22. septembril juba 190 eurot. Nüüd on hind tõusnud 200–220 euroni, aga see ei pruugi olla lagi. Tubli hinnatõusu on läbi teinud ka pelletid: 180 eurolt 200–210 euroni.