"Kõik sai alguse sellest, kui Viljandimaa võrkpallientusiast ja mitmekordne Eesti meister Tiiu Umal mind bussijuhiks kutsus, et sõidutada naisveteranid Imaverre võrkpalli mängima," rääkis Leili Särg. "Sättisin siis oma plaanid nii, et laupäeval saaksin päeva veeta bussijuhina. Tiiu mainis, et võtku ma igaks juhuks trenniasjad ka kaasa. Need on mul kogu aeg pakitud ja viskasin koti bussi – mine tea, ehk lähebki vaja."