Kristel ja Kaido Kesalo on kodu kavandanud nii, et nende neljal lapsel oleks seal hea elada ja mängida. Palju on kivisillutisega kõnniteed, kus saab joosta ja rattaga sõita. Seal on korvpallirõngas, batuut ning väike kunstmurukattega jalgpalliväljak, mida ääristab kõrge võrkaed – see tuli paigaldada, et pääseda sagedasest naabriaeda palli järele silkamisest.