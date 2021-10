Juristiharidusega Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul võib kirjast välja lugeda, et mittetulundusühing Meie Viljandi võtaks pärast seda, kui on kuju endale saanud, selle ümbert kasti ära ja jääks siis ootele, kas Jaak Joala patendi omanik Maire Joala pöördub tema vastu kohtusse. «Selline lahendus on väga oraste peal. Korrektne oleks see, et mittetulundusühing maksab raha tagasi, saab kuju, viib selle ära ja vaatab, kuidas sellega edasi toimetab,» rääkis Timpson.