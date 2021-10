Fuuriate juhendaja Ragnar Soo nentis, et kuigi Eesti naiste hokiliiga, kus tänavusel hooajal lööb kaasa rekordilised seitse klubi, sai avapaugu oktoobri alguses, siis Fuuriatel on lootust kodujääle pääseda vahetult enne esimest kodumängu, mis peetakse 6. novembril. Et liigas tulemuslikult mängida ja teiste klubidega konkurentsis püsida, on vaja teha trenne jääl. «Nii hilja pole me ammu jääle saanud. Tavaliselt oleme oktoobris juba jääl treenida saanud,» nentis Soo, kelle sõnul kibelevad lisaks hokinaistele jääle ka Eesti meistriliigas kaasa löövad noormängijad.