«Mesilased on metsas,» lausus Peeter Matson ja ütles, et hoone on veel nii uus, et kopad pole jõudnud äragi minna. Koos oma sõbra Timo Riitmuruga, kellega koos ta kunagi maaülikoolis keskkonnamajandust õppis, hakkasid nad 2014. aastal mesinikeks ja 2016. aastal asutasid Nordmeli. Mehed käisid Olustveres juurde õppimas ning nüüd on neil 450 mesitaru ja valminud ligi 1200 ruutmeetri suurune tootmishoone. Lisaks Eesti turule varustatakse Viljandimaa meega Soomet ja Hiinat ning sihte on mujalegi.