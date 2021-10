"Jaak Raiet teatakse Viljandimaal ja üle Eesti spetsialisti, strateegi ja oma ala tundva inimesena. See on parim valik," ütles Põhja-Sakala valla Isamaa nimekirja esinumber Lembit Kruuse. Just Isamaale kuulus võimulepingu järgi vallavanema tool ning esialgu tundus, et sellele istubki valla haldusfirma juht Kruuse.