Üle poole päeva jooksul vaktsineerimisbussis käinutest tegid esimese doosi

Viljandi haigla vaktsineerimise koordinaator Anne-Liis Pärna sõnas, et kui vahepeal käis vaktsineerimisbussis umbes 50 inimest päevas, siis nüüd on huvi märgatavalt kasvanud ja teisipäeval sai Vabaduse platsil bussis vaktsiini 106 inimest. Neist 61 said esimese doosi, 16 teise doosi ning 29 tõhustusdoosi.