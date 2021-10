Viljandi haigla vaktsineerimisbuss hakkas teisipäeval Vabaduse platsil tegutsema kell 15 ning pool tundi hiljem oli selle juures pikk järjekord. Sel ajal, kui Sakala fotograaf seal viibis, olid järjekorras valdavalt noorepoolsed inimesed. Vaktsineerida saab seal kella 19-ni.

Haigla kommunikatsioonijuhi Ene Veiksaare teatel seisab buss novembris Vabaduse platsil igal teisipäeval kella 16–19. Bussis on võimalik teha ka Pfizer ja Jansseni tõhustusdoose. Selleks peab kaasas olema sertifikaat, kus on kirjas teise doosi saamise aeg. Tõhustusdoosi saavad vaktsineerimispunktides teha täiskasvanud, kellest üle 65-aastastel peab olema eelmisest vaktsineerimisest möödas vähemalt kuus kuud ja 18–65-aastastel vähemalt kaheksa kuud. Pärast kuue kuu möödumist saavad ka sotsiaal-, haridus- ja meditsiinitöötajad kasutada tõhustusdoosi võimalust. Samuti on bussis võimalik teha Pfizeri esimest ja teist doosi.

Eelmisel nädalal, mil valitsus avalikustas uued koroonapiirangud, käis BNS-i andmetel ainuüksi Confido punktides end vaktsineerimas ligi poolteist tuhat inimest rohkem kui kaks nädalat varem.

Confido vaktsineerimiskoordinaatori Erki Limbaku sõnul käis Confidos eelmisel nädalal COVID-19 vastu vaktsiini saamas 3599 inimest. Seda on 67 protsenti rohkem kui kaks nädalat varem, mil vaktsineeriti vaid 2155 inimest. "Me kõik peame selles kriisis kogema nii pinget kui ebamugavust, aga esimene märk uute piirangute kasust on silmaga nähtav," nentis Limbak.

Valitsuse otsusega hakkas esmaspäevast kehtima kord, et meelelahutus- ja toitlustusasutustesse pääseb vaid vaktsineerimispassi või läbipõdemistõendiga. “Kui juba ainuüksi uute piirangute ootus tõstis vaktsineerimistempot, siis loodetavasti jätkub sama trend ka alanud nädalal," oli Limbak optimistlik.

30. ja 31. oktoobril on vaktsineerimisbuss Mulgi vallas. Esimesel päeval kella 10–12 on see Halliste poe juures, kella 12.30–14.30 Mulgi vallamaja juures ning kella 15–17 Mõisaküla tuletõrjehoone juures. 31. oktoobril saab vaktsineerida kella 9.30–11.30 endise Õisu kaupluse juures, kella 12–14 Karksi-Nuia keskväljakul, kella 14.30–16.30 Sudiste külamaja juures ning kella 17–19 Tuhalaane külamaja juures.