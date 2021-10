«Sakala stuudio»: Viljandites tunduvad jätkavat vanad juhid

Koroona ja koalitsioonikõnelused on ka otseselt seotud: Mulgi vallas toppasid võimuläbirääkimised just seetõttu, et osa poliitikuid nakatus koosolekul koroonasse, teised aga pidid lähikontaktsetena isolatsiooni jääma. Seal on siiski vaid tehniline paus ning sisulisi konflikte Sakala teada Mulgi vallas Keskerakonna ja Isamaa vahel pole.