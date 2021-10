Kui eelmise nädala lõpul pidasid kõik kolm Viljandi vallavolikokku pääsenud nimekirja ühiselt läbirääkimisi, siis selle nädala hakul avastasid kaheksa Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikut, et neid enam kõnelustele ei oodata. "See oli üllatus, sest meil oli Reformierakonnaga kokkulepe, et liigume edasi koos," nentis nende liider Valmar Haava.