Üks pärlikee on lõpuni lükitud. Lahkunud on kunstnik Lilian Härm

Ta oli 94 aastat vana ja tema ringid olid jäänud üha ahtamaks. Aastaid astus ta hommikuti läbi Viljandi kohvikust, jõi tassi kohvi ning jalutas sealt lossimägedesse, kus tal oli oma lemmikpink. Edasi sai kohvijoomispaigaks Carameli pagariäri Centrumis, sest see oli kodule lähemal. Lossimägede treppidel ta viimastel aastatel enam kõndida ei jaksanud, aga veel 90. juubeli puhusel näitusel Kondase keskuses rääkis kunstnik, et tahab korragi taas oma lemmikpingil istuda ja sügise ilu imetleda.

Lilian Härm on öelnud, et teda on köitnud Viljandi väiksus ja rahulikkus ning intiimne suletud maastik. Ta võrdles elu eri värvi pärlitest kokku pandud keega. Osa pärleid on mustad, osa hallid, paljud aga punased ja oranžid. Nüüd on see kee lõpuni lükitud.