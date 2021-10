Viljandi linnavalitsus ootab stipendiumide taotlusi

Viljandi loomestipendiumi jagatakse, et võimaldada ja toetada loovisiku pühendumist loomingulisele tegevusele või enesetäiendamisele, et väärtustada tema tegevust Viljandi kultuurielus. Rohkem infot ja statuudi leiab veebilehelt http://www.viljandi.ee/loomestipendiumid .

Viljandi spordistipendiumi eesmärk on võimaldada ja toetada sportlaste pühendumist sportlike võimete arendamisele, et väärtustada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel. Rohkem infot ja statuudi leiab veebilehelt http://www.viljandi.ee/spordistipendiumid .

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi. Stipendiumi võib taotleda Eesti Vabariigis või välisriigis õppiv või õppima asuv õpilane, kes on saanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö konkursil või kes on saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei korraldata; kellel on silmapaistvaid saavutusi huvihariduses ja -tegevuses; kelle uurimistöö on olulise tähendusega Viljandile ning kes õpib välisriikides enam kui kuus kuud. Õpilasstipendiumi statuudi leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.